Une violente dispute a éclaté hier soir, vers 18h, rue de Forêt à Marchienne. Un jeune a abattu sa mère et son frère âgé de 16 ans. Il a aussi tiré sur son père, le blessant grièvement. Sa sœur était absente au moment des faits. Le jeune homme a ensuite pris la fuite. Les secours et la police sont rapidement arrivés sur les lieux. Le quartier a été bouclé et le parquet et les médecins légistes se sont rendus sur place.