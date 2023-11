"L'Inspection générale veille, en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de police à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale dans le respect de la démocratie." C'est, en substance, comme ça que l'Inspection Générale (AIG) décrit sa mission sur son site web. Pourtant, selon Patrick (nom d'emprunt), un témoin proche de cet organe, dans les faits, on serait loin de cette description, en tout cas, "au sein de la direction Audit et Inspection".