"J'ai vu mes deux filles arriver dans la chambre d'hôpital": Sébastien Bellin, rescapé de l'attentat de Bruxelles, raconte le déclic qui a entraîné son pardon

Invité du RTL info Signatures, l'ancien basketteur a expliqué ce qu'il l'a poussé vers le pardon. "Quand j'ai vu mes deux filles arriver dans la chambre d'hôpital, âgées alors de 3 et 7 ans. Voir leur père qui d'habitude ne sait pas rester en place deux secondes, qui a les jambes presque déchirées. Je pense qu'elles ont eu un traumatisme. À ce moment, je me suis demandé ce qu'il me fallait pour surmonter ces 13 opérations et mon handicap. Le pardon m'a permis de cultiver une tout autre énergie. Plutôt que de s'attacher à la haine ou à la revanche, on va donner place à une énergie bien plus importante telles que l'amour et la haine", confie Sébastien Bellin.