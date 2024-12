D'intrigants drones aperçus dans le ciel des États-Unis: voici ce que dit la Sécurité intérieure sur le danger potentiel

Les drones et appareils volants observés dans le ciel du nord-est des Etats-Unis et qui causent l'inquiétude d'une partie des Américains ne représentent pas de menace étrangère, a réitéré dimanche le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

Une polémique a enflé ces derniers jours autour de la multiplication de signalements de drones ou d'appareils volants non identifiés par des habitants des régions de New York ou du New Jersey, sur laquelle les autorités nationales sont accusées de ne pas fournir de réponse suffisante.

Un an et demi après l'incident du ballon venu de Chine abattu par les Etats-Unis et dont Pékin avait assuré qu'il ne servait pas à des activités d'espionnage, certains élus, comme le représentant républicain du New Jersey à la Chambre du Congrès Chris Smith, ont agité la menace d'un Etat étranger comme la Russie, ou encore la Chine, sans élément pour l'étayer.