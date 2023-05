Ce vendredi, notre séquence Planète Avenir s’intéresse au marché du vélo électrique qui est en pleine croissance depuis plusieurs années. Entre 2020 et 2021, il a connu une hausse de 23% en Europe. Plusieurs entrepreneurs belges l’ont bien compris et lancent la production de vélos électriques chez nous, en Belgique. Des vélos de plus en plus diversifiés qui rencontrent un public de plus en plus large. Comment expliquer ce boom du vélo électrique chez nous ?