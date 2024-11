Les Américaines vont majoritairement choisir Kamala Harris ce mardi: et en Belgique, quel parti votent les femmes?

J-1 avant l’élection présidentielle américaine. Si les sondages montrent plus que jamais Kamala Harris et Donald Trump au coude-à-coude, une évidence se dégage malgré tout : les femmes voteront majoritairement pour Harris là où toutes les études indiquent que Trump raflera la mise chez les hommes. Selon de nombreux observateurs de la politique américaine, il s’agira même au vote le plus genré de l’histoire des Etats-Unis, Et chez nous ? Les hommes et les femmes votent-ils déjà majoritairement pour des partis différents ?