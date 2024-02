Raphaël nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Cet apiculteur semi-professionnel peine à élargir son activité à cause, dit-il, de la concurrence des miels étrangers vendus dans nos grandes surfaces. C'est d'autant plus interpellant que selon plusieurs enquêtes, un bon nombre de ces miels sont soupçonnés d'être "coupés" au sucre.