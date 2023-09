Réactions des parents après l'incendie: on ne s'attaque pas à nos enfants!

Un établissement scolaire a été touché par un incendie cette nuit dans la région de Charleroi. "Ecole des cités à Montignies-sur-Sambre endommagée par les flammes", nous a écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Les pompiers de Charleroi ont été appelés vers 23h00, jeudi soir, pour un incendie dans l'école communale des Cités, à Montignies-sur-Sambre. La police de Charleroi, via son porte-parole, a confirmé l'absence de lien établi avec le projet Evras (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelles).