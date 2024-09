Un joueur belge a remporté vendredi soir le jackpot EuroMillions de 149.017.789 euros. L'heureux gagnant avait coché la bonne combinaison, à savoir 12-14-34-41-47 et les étoiles 3 et 4. Ce gain est le troisième plus élevé de l'histoire du jeu en Belgique.