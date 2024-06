Lors de la finale, Clotaire et Jorick se sont affrontés dans le palace le plus étoilé d'Europe, le George V à Paris. Ils ont dû réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les chefs Philippe Etchebest, Paul Pairet, Hélène Darroze, Dominique Crenn, et Glenn Viel.