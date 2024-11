La carrière de Louane, étoile montante de la scène musicale, a parcouru bien du chemin depuis sa révélation dans "The Voice" en 2013 et son rôle touchant dans "La famille Bélier". Aujourd’hui, elle célèbre plus d'une décennie de succès et revient avec son cinquième album studio porté par le single déjà très populaire, "La pluie".