Christian Clavier, Baptiste Lecaplain et Cristiana Reali s’associent pour une comédie savoureuse où quiproquos, fous rires et situations improbables s’enchaînent. Direction les salles obscures dès ce mercredi 18 décembre pour découvrir "Jamais sans mon psy", une plongée hilarante dans les méandres de la psychothérapie... et des relations familiales !