Elles incarnent le rêve, la grâce et la richesse. Pourtant, derrière les sourires figés et les robes somptueuses, les princesses mènent souvent une existence sous pression. Protocole rigide, exposition médiatique et solitude oppressante : le poids de la couronne peut devenir insoutenable. De Meghan Markle à Charlène de Monaco, en passant par Diana ou l’impératrice Masako, plongée dans un monde où le conte de fées vire parfois au cauchemar.