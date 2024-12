Quand Noël sonne chez les familles royales, ce n’est pas seulement le sapin qui scintille, mais aussi des traditions bien ancrées et des moments uniques mêlant solennité et bonne humeur. Tour d’horizon de ce qui se trame derrière les murs des palais, du Royaume-Uni à la Suède en passant par la Belgique et Monaco.