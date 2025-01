De plus en plus de monarques arborent fièrement la barbe, symbole de maturité et de modernité. Philippe de Belgique, Felipe d’Espagne, Willem-Alexander des Pays-Bas ou encore le prince Harry en ont fait un véritable statement. Une tendance qui, au-delà de l’esthétique, reflète leur humanité et leur désir d’évoluer avec leur temps.