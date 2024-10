Porter une couronne attire indéniablement l'attention, et avec elle, un flot constant de rumeurs. Que ce soit sur les Windsor, la monarchie marocaine, ou même sur le rocher monégasque, les rumeurs ne cessent de courser ces figures publiques. Pourquoi sont-elles si omniprésentes et tenaces ? Plongée au cœur des rumeurs les plus folles.