Affaire Depardieu: manifestation de soutien aux victimes devant le tribunal de Paris

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Paris lundi, en soutien aux victimes présumées de Gérard Depardieu. L'acteur est accusé d'agressions sexuelles sur deux femmes. Les manifestants ont dénoncé l'impunité dont bénéficierait l'acteur et ont scandé des slogans tels que "Stop impunité" et "Victimes on vous croit, violeurs on vous voit". L'avocat de Gérard Depardieu a demandé le renvoi du procès en raison de l'état de santé de son client, absent à l'audience. Charlotte Arnould, qui accuse l'acteur de viol et agressions sexuelles, était présente au rassemblement. Plusieurs plaintes pour agressions sexuelles visant Gérard Depardieu ont été classées pour prescription. Le parquet de Paris a requis son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur Charlotte Arnould.