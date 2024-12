Les Afghanes, bannies des universités depuis deux ans par les autorités talibanes, pourraient bientôt ne plus pouvoir aller dans les écoles d'infirmières et de sage-femmes. Selon une source au sein du ministère de la Santé, les directeurs d'établissement ont été informés lors d'une réunion que les femmes ne pouvaient plus étudier dans leurs instituts.