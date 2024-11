Aux antipodes des bruyantes réjouissances qui ont éclaté aux États-Unis, le village indien de Vadluru (sud) salue sans éclat la victoire de Donald Trump, fiers de la promotion de sa plus illustre descendante au rang de "Second Lady". Fille d'immigrants indiens, Usha Vance, 38 ans, est la femme du colistier et vice-président élu du milliardaire républicain, J.D. Vance.