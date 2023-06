Un séisme de magnitude 5.8 a touché la région vendredi soir. Ce samedi, les habitants constatent les dégâts. Les pompiers passent d'habitation en habitation afin de voir si ces dernières sont toujours habitables. Pour Tony, c'est le choc: "Ils l'ont déclaré inhabitable. On a plus le droit de rentrer dedans. En 10 seconde, on a tout perdu".