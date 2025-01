Deux groupes d'activistes britanniques et allemands ont projeté sur la plus grande usine Tesla d'Europe des images montrant les liens entre Elon Musk et l'extrême droite et on fait passer le message qu'acheter cette marque de voiture aiderait une personne qu'ils qualifient de danger pour la démocratie. La police allemande enquête mais sur base des images projetée qui pourraient être reconnues comme illégales, toute représentation de signes nazis l'étant en Allemagne.