Obsèques de Philippine à Versailles: 2800 personnes se sont rassemblées pour lui dire au revoir

Vendredi après-midi, environ 2800 personnes se sont rassemblées à la cathédrale Saint-Louis de Versailles pour rendre un dernier hommage à Philippine, l'étudiante de 19 ans tragiquement tuée à Paris. La cérémonie, empreinte d'émotion, a réuni famille, amis, anonymes et proches, tous venus se recueillir et exprimer leur soutien. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé de la paroisse de Philippine, a célébré la messe et rappelé l'engagement de la jeune femme au sein de la communauté. Le meurtre de Philippine a suscité une vive émotion en France, notamment en raison du parcours criminel du suspect, un Marocain de 22 ans condamné pour viol et en instance d'expulsion.