Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB et spécialiste des Etats-Unis, et Sébastien Rosenfed, référent RTL, nous donnent les dernières informations connues. Les 2 candidats ont reçu des soutiens de dernière minute et l'élection va se jouer au coude à coude à cause du grand nombre d'indécis.