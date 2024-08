L'enquête sur la disparition de Lina connaît une avancée sans précédent depuis le début de semaine. En cause, le principal suspect, Samuel G., s'est suicidé au début du mois de juillet. L'ADN de Lina, 15 ans, a été retrouvé dans sa voiture. Décrit comme un "voyou local", le profil de Samuel G. se précise de plus en plus.