Lionel Messi aussi doué avec un ballon de football américain

La star mondiale du football argentin Lionel Messi a joué dans une publicité post-Super Bowl pour Apple TV, diffusée hier soir, faisant la promotion du début de la nouvelle saison de la Major League Soccer (MLS). La publicité montre Messi en train de jongler avec un ballon de football américain avant de le frapper à travers les poteaux de but, et un message "quand le football se termine, le football commence" est diffusé pour terminer la publicité. La nouvelle saison de la MLS débutera le 22 février, avec l'Inter Miami de Messi recevant New York City.