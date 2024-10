Avec 31 millions de paires vendues l'année dernière et un chiffre d'affaires de 677 millions d'euros, Chaussea s'est imposé comme une référence dans le secteur de la chaussure à bas prix. Fort de ses récentes acquisitions, le groupe familial français compte désormais plus de 500 magasins en France et prépare l'ouverture de 80 points de vente en Belgique après le rachat de la chaîne Bristol.