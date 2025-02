40 ans de carrière, des rôles cultes et des films à succès: pourquoi Isabelle Nanty n’a-t-elle jamais décroché un premier rôle?

En pleine promo des Tuche 5, Isabelle Nanty a aussi fait une annonce surprenante : elle envisage de prendre sa retraite. Après plus de 40 ans de carrière et une filmographie impressionnante, elle réfléchit à ralentir le rythme. L’occasion de revenir sur un parcours hors norme… et une question : pourquoi n’a-t-elle jamais eu droit à un premier rôle au cinéma ?

Avec plus de 60 films, 20 téléfilms et séries, et une carrière démarrée sous l’œil de Francis Huster, Isabelle Nanty a marqué le cinéma français. Pourtant, hormis son rôle principal dans la série "Munch", elle a toujours été cantonnée aux seconds rôles. Un choix ou une fatalité ?

Dès Tatie Danielle en 1990, elle se fait remarquer, puis enchaîne avec des rôles mémorables. Qui a oublié Georgette, la buraliste hypocondriaque dans "Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain" ? Et bien sûr, impossible de ne pas citer Cathy Tuche, l’attachante mère de famille au brushing impeccable et aux expressions cultes. Elle a aussi mis en scène pas mal de one-man-show, elle a travaillé avec Virginie Hocq et elle a été la prof de Gad Elmaleh.