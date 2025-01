De Céline Dion à The Weeknd: voici les sorties musicales les plus attendues de l'année

Entre grands retours, projets inattendus et nouveautés audacieuses, l'année 2025 s'annonce riche en émotions musicales. Voici un tour d'horizon des albums et artistes qui nous feront danser dans les mois à venir.

En septembre, Céline reviendra avec un album en français, signé par son complice de toujours, Jean-Jacques Goldman. Cette collaboration, attendue depuis des années, devrait être un des moments forts de l’année musicale. Et ce n’est pas tout : des rumeurs évoquent déjà une série de dix concerts en 2026 à Paris La Défense Arena.

L’année démarre avec un événement que ses fans attendent depuis des lustres : le grand retour de Céline Dion. La chanteuse prépare non pas un, mais deux albums pour 2025. En mars, elle dévoilera un album en anglais, composé de reprises de ses plus grands succès, mais cette fois en duo avec d’autres stars. Parmi les noms qui circulent, Adele serait de la partie ! Le premier single est annoncé pour février et promet de ravir nos oreilles.

2025 marquera également un demi-siècle de carrière pour Renaud, et le chanteur a prévu de célébrer cet anniversaire en grande pompe. Il travaille sur un nouvel album depuis plusieurs mois, un projet qui s’annonce aussi personnel que poétique. En parallèle, il publiera un livre collector retraçant son incroyable parcours, et un documentaire promet de plonger dans les coulisses de sa vie et de sa musique.

Michel Polnareff : le retour surprise

Le chanteur de 80 ans fait un retour qui en surprendra plus d’un. Son nouveau projet sortira le 28 février et s’annonce déjà intriguant. Le premier single, intitulé "Sexcetera", donne le ton avec son univers unique et audacieux. Fidèle à lui-même, l’artiste laisse planer le mystère sur le reste de l’album.

Les stars de la pop au rendez-vous

Les grandes stars internationales ne seront pas en reste cette année. Lady Gaga sortira son septième album en février, une sortie qui fera sans doute vibrer les fans de pop du monde entier. Lana Del Rey, quant à elle, nous donne rendez-vous le 21 mai avec un album dont l’univers promet d’être aussi envoûtant que ses précédents opus. Miley Cyrus, de son côté, a décidé de surprendre : son nouvel album, inspiré par Pink Floyd et leur mythique The Wall, devrait marquer un tournant résolument rock dans sa carrière.