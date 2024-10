"Elle a ressenti une présence maléfique": Philippe Geluck raconte l'étrange séjour de Céline Dion en Belgique

Une maison au passé trouble

Intrigué par cette expérience, Philippe Geluck explique s’être penché sur l’hisoire de cette maison et y avoir découvert un passé sombre. "Cette maison avait été construite sur l’ancien site d’un cloître où des moines, apparemment devenus fous, se sont suicidés", rapporte l'auteur de la série de bande dessinée "Le Chat". Cette coïncidence semble avoir renforcé l’impression de malaise ressentie par la chanteuse, qui préféra ne pas prolonger son séjour. Geluck se souvient d’en avoir parlé avec elle un an plus tard, et malgré les frayeurs, les deux en avaient ri.

L’anecdote ne s’arrête pas là. Geluck, en rédigeant ce passage pour son livre, s’aperçoit que le texte qu’il venait de taper comptait précisément 1.488 caractères, soit le code postal de Bousval. "Il y a des choses qui nous dépassent", observe-t-il, amusé par cette coïncidence.