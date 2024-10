Fan depuis son enfance, la chanteuse Adèle fond en larmes dans les bras de Céline Dion à Las Vegas

La chanteuse britannique Adèle était en concert au Caesars Palace de Las Vegas ce samedi. Alors qu'elle interprète "When we were young", Adèle remarque dans le public son idole de toujours, Céline Dion.

C'était un beau moment de complicité entre deux grandes voix. Lors de son concert au Caesars Palace à Las Vegas, la chanteuse Adèle a rencontré l'idole de son enfance : Céline Dion. La diva canadienne assistait à la performance de l'artiste britannique. En pleine interprétation de "When We Were Young", Adèle remarque Céline Dion dans le public. Très émue, elle court vers son idole en larmes, et elles tombent dans les bras l'une de l'autre. "Faites du bruit pour Céline !" s'exclame Adèle avec enthousiasme.

Adele bursts into tears as she finds Celine Dion in the audience and music legends share an emotional hug WeekendsWithAdele pic.twitter.com/eX3JhRe6OY — Adele Stats (@StatsAdele) October 27, 2024

Céline Dion, qui souffre d'une maladie rare, a été la première artiste en résidence au Caesars Palace, où elle a chanté pendant plus de 15 ans.