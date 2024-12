"Je me suis fait virer de l'avion": la surprenante anecdote de Renaud lors de sa tournée "Dans mes cordes"

Avec autant de dates, le chanteur a fait face à diverses péripéties. Dans un entretien accordé au Parisien, l'auteur des tubes Mistral gagnant et Toujours debout est revenu sur une mésaventure qu'il a vécue dans un avion.

Le samedi 21 décembre, Renaud clôturait son incroyable tournée "Dans mes cordes", durant laquelle il a donné plus d'une centaine de concerts.

"Je me suis fait virer de l'avion parce que je vapotais. J'allais chanter au Canada et ils m'ont bloqué. L'équipe est partie sans moi et Cerise (sa compagne, NDLR). Je suis tricard sur Air Canada", a-t-il raconté.

Outre cette anecdote, l'artiste a également annoncé qu'il sortirait un nouvel album en 2026, si tout se passe bien. Une excellente nouvelle pour ses fans.