Pascal Obispo fête bientôt ses 60 ans: retour sur trois tubes emblématiques de l'artiste

Pascal Obispo en 3 tubes. Pas facile... Tout d'abord, ma chanson préférée. Elle est sortie en 2003, et je me souviens qu’elle m’a tout de suite plu parce que je me retrouvais dans les paroles. Ce morceau, c'est Fan. À l'époque, ce fut un énorme succès, avec 300 000 singles vendus et une place de numéro 1 dans les classements.

Vous connaissez l’histoire de cet hommage à Michel Polnareff qui a mal tourné. Polnareff n’a pas apprécié et a déclaré cette phrase devenue célèbre : "Il faut que je me dépêche de sortir mon disque avant que Pascal ne sorte le mien".