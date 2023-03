Jean-Michel Zecca ferme son restaurant à Waterloo: "Toutes les belles histoires ont une fin"

Jean-Michel Zecca, animateur phare de BEL RTL, puis de RTL-TVI et aux manettes du jeu télévisé Septante-et-un depuis 2003 s'est lancé dans une gourmande aventure il y a cinq ans: l'ouverture d'un restaurant italien à Waterloo nommé Felicità. C'est avec son ami Renato Carati que le présentateur s'est lancé, jusqu'à remporter la distinction du restaurant italien de l'année du prestigieux Gault et Millau en 2022. "Cette distinction nous la devons à notre équipe mais surtout au talent d’un Chef qui oeuvre pour la pérennité de la tradition Italienne depuis bientôt 40 ans", se félicite Jean-Michel Zecca.

Mais la notoriété du patron et les saveurs de l'assiette ne suffisent parfois plus: "Nous étions loin de nous imaginer que nous allions traverser deux années de pandémie mondiale ainsi qu’une crise énergétique sans précédent", peut-on lire sur une publication de la page Facebook du restaurant datant du 9 mars. "Aujourd’hui nous pouvons affirmer que Felicità est une belle histoire (...) Mais toutes les belles histoires ont une fin."

"L'envie de se préserver"

La raison de cette fermeture, c'est en réalité l'âge venu de se retirer pour Renato: " Nous sommes conscients que nul n’est indispensable, que tout se remplace sauf peut-être…les genoux de Renato", est-il écrit. "Ceux qui le connaissent bien savent que l’abus de sport (devant les étapes du Giro ou les matches de La Squadra) n’a pas préservé ses ménisques. Plus sérieusement, il faut reconnaître qu’après 40 ans derrière les fourneaux et quelques pépins articulaires de plus en plus tenaces, l’envie de se préserver est bien légitime."