Kanye West risque de perdre 20 millions de dollars après son passage polémique aux Grammy Awards

Si cette apparition a immédiatement déclenché une vague de réactions, elle pourrait aussi avoir des conséquences bien plus lourdes sur les finances de Kanye West.

Dimanche 2 février, Kanye West et Bianca Censori ont une nouvelle fois fait parler d’eux sur le tapis rouge des Grammy Awards 2025. Alors que le rappeur était vêtu de noir, sa compagne est apparue d’abord couverte d’un long manteau de fourrure… avant de révéler une robe totalement transparente, sans sous-vêtements. Une scène qui, selon une spécialiste en lecture labiale citée par Het Laatste Nieuws , aurait été soigneusement orchestrée par Kanye lui-même : "Tu vas maintenant faire un scandale. Fais sensation. Crois-moi, tout cela aura du sens".

Une source locale explique : "Les acteurs du monde culturel japonais sont très contrariés. Il est fort probable qu’ils retirent leur financement pour ces concerts". Une autre ajoute : "Le Japon est en plein éveil sur les droits des femmes et le mouvement MeToo y est très fort. Ce qu’il a fait est perçu comme un acte de contrôle coercitif, totalement inacceptable. Il n’est tout simplement plus le bienvenu".

Loin de regretter la controverse, Kanye West s’en amuse et en tire même une certaine fierté. Sur Instagram, il a publié une photo de la tenue de Bianca Censori avec une légende sobre : "La robe transparente." En story, il s’est félicité du buzz généré par leur apparition, affirmant avoir "battu" les Grammy en termes d’audience : "Ma femme est la personne la plus recherchée sur Google sur la planète qu'on appelle Terre."

L'inquiétude grandissante de l’entourage de Bianca Censori

Au-delà des critiques publiques, cette nouvelle provocation ravive les inquiétudes de la famille et des proches de Bianca Censori. Selon plusieurs sources citées par Het Laatste Nieuws, ses parents seraient profondément bouleversés par son comportement et par l’influence grandissante de Kanye West sur elle. "Bianca a toujours été une femme affirmée, intelligente et talentueuse. La Bianca forte ne porterait jamais de telles tenues. Cela fait mal de la voir se transformer ainsi".

Son entourage s’inquiète notamment de son isolement : "Elle est coincée, mais personne ne peut la sauver parce que Kanye l’éloigne de ses amis et de sa famille". Des accusations récurrentes qui alimentent le débat sur la nature de leur relation et sur le contrôle qu’exercerait le rappeur sur sa compagne.