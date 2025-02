Kanye West et Bianca Censori virés des Grammys? La jeune femme a défilé sur le tapis rouge... quasiment nue

Dimanche soir, lors des Grammy Awards 2025, les projecteurs étaient braqués sur les plus grands artistes de la planète… mais aussi sur Bianca Censori, la compagne de Kanye West. En cause ? Son look pour le moins osé : une robe totalement transparente, sans sous-vêtements, qui n’a laissé aucune place à l’imagination.

Arrivée sur le tapis rouge aux côtés de Kanye West, tout de noir vêtu, Bianca Censori portait d’abord un long manteau de fourrure noire. Mais très vite, le choc : sous les flashs des photographes, le mannequin australien de 30 ans se retourne et se dévêtit, révélant une mini-robe entièrement transparente. Un moment qui n’a échappé à personne et qui a immédiatement embrasé les réseaux sociaux.

Virés des Grammy’s ou simple départ anticipé ?

Si plusieurs rumeurs ont rapidement affirmé que Kanye West et Bianca Censori avaient été expulsés après leur passage remarqué, la réalité semble plus nuancée. Entertainment Tonight avançait que le couple n’avait même pas été invité à la cérémonie, mais d’autres médias comme TMZ, E! News et People ont démenti cette version. Selon eux, le rappeur et sa compagne ont simplement quitté les lieux d’eux-mêmes, après avoir fait leur apparition sur le tapis rouge.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que le couple fait scandale en public. En septembre dernier, Kanye et Bianca avaient été bannis des célèbres vaporettos de Venise, après avoir été surpris dans une position compromettante en pleine journée. Et Bianca est habituée aux looks ultra-osés, s’affichant régulièrement en tenues très légères, que ce soit à l’aéroport, en soirée ou en pleine rue.

Les réseaux sociaux divisés

Comme souvent avec Kanye West et sa compagne, les avis sont tranchés. Certains internautes estiment que Bianca Censori est simplement dans une démarche artistique et qu’elle assume pleinement son style. D’autres, en revanche, s’inquiètent de son exposition médiatique et s’interrogent sur l’influence de Kanye West sur elle.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : le couple a (encore) réussi à faire parler de lui…