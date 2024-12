Le "Beyoncé Bowl": un Noël mémorable pour les fans de NFL et de musique

Le "Beyoncé Bowl", qui a eu lieu à Houston lors du match Texans de Houston contre Ravens de Baltimore, est une première dans l’histoire de la NFL. Netflix, qui diffusait pour la première fois un match de la ligue américaine, a misé sur un spectacle grandiose. Et Beyoncé n’a pas déçu.

Lors du "Beyoncé Bowl", nom donné à la mi-temps spéciale de Noël diffusée par Netflix, Blue Ivy a ébloui en dansant aux côtés de Beyoncé sur le titre "Texas Hold 'Em". Cette performance s’inscrit dans une série d’apparitions remarquées, notamment sur la tournée Renaissance de sa mère et sur le tapis rouge du film Mufasa : Le Roi Lion, où elle prête sa voix à Kiara.

Accompagnée de stars comme Post Malone, Shaboozey et Reyna Roberts, la chanteuse a interprété des titres issus de son album country Cowboy Carter, récemment nominé 11 fois aux Grammy Awards. Elle a ouvert son set sur un cheval blanc, avant de plonger dans un tourbillon de tubes, clôturant avec "Texas Hold 'Em", entourée de danseurs, musiciens et... sa propre fille, Blue Ivy.

Un hommage à la culture western

L’événement a également été l’occasion pour Beyoncé de rendre hommage à la culture afro-américaine et western. La présence d’invités comme Myrtis Dightman Jr., pionnier des cow-boys noirs, et Melanie Rivera, cow-girl mexicaine, a donné une profondeur historique au spectacle. Les 200 membres de la fanfare Ocean of Soul de la Texas Southern University ont également sublimé la performance avec leur énergie unique.

Le succès de cette mi-temps de Noël ouvre une nouvelle ère pour la NFL et Netflix. En diffusant des matchs accompagnés de spectacles aussi impressionnants, le service de streaming semble vouloir concurrencer le mythique show du Super Bowl. Beyoncé, déjà une habituée de ces grandes scènes (2013 et 2016), a confirmé son statut de superstar capable de repousser les limites des spectacles de mi-temps.