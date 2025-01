"Même dans le monde du rap, les faits de violence sont sanctionnés": Koba LaD condamné après une altercation avec son manager

Âgé de 24 ans, Koba LaD a écopé d'une peine plus sévère que les réquisitions du parquet formulées en novembre dernier, qui demandaient deux ans de prison, dont un an avec sursis. Le rappeur, connu pour ses trois albums certifiés platine et son couple très médiatisé avec la chanteuse Wejdene, a suivi le verdict par visioconférence depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne).

Les faits rapportés par le manager

Lors de l’audience en novembre, le manager Marvin I., surnommé "Deuspi", a décrit l’agression subie en avril 2022. Après un showcase à Lille, il aurait été emmené dans un entrepôt désaffecté de l’Essonne par des membres de l’entourage du rappeur. Sur place, il aurait été passé à tabac jusqu’à perdre connaissance.

Il affirme s’être réveillé devant le domicile de sa compagne, à Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne), entouré d’un groupe de "six ou sept" personnes. À l’intérieur de la maison, sa compagne et son petit frère auraient été séquestrés.

Les déclarations et la décision du tribunal

Koba LaD a reconnu une altercation physique avec son manager ce jour-là, mais a nié toute implication dans une séquestration. "On s'est roulé par terre et on s'est battu", a-t-il déclaré devant les juges. Les trois autres personnes impliquées ont également nié les faits et ont été relaxées, conformément aux réquisitions.

L’avocat du manager, Me Jonathan Bellaiche, a salué la décision : "Cette décision permet de démontrer que les faits de violence, même dans le monde du rap, sont sanctionnés". Parallèlement, Koba LaD accuse son ancien manager de l’avoir escroqué de plusieurs centaines de milliers d’euros. Une plainte a été déposée, et une enquête est toujours en cours concernant ce volet financier.