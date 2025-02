Mindy Kaling, scénariste et actrice de "The Office", étoilée à Hollywood: "Les personnages secondaires méritent d’être les stars"

Actrice, scénariste et productrice, Mindy Kaling a inauguré sa propre étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Une distinction qui récompense son parcours et son engagement en faveur d’une meilleure représentation des minorités à l’écran.

"Ce qu’il y a de bien avec une illustration physique et réelle de mon succès, c’est que je me dis OK, à moins que quelque chose de terrible n’arrive, cette étoile va rester en place pendant un bon moment", a-t-elle confié avec humour lors de la cérémonie.

Mindy Kaling a désormais son nom gravé sur Hollywood Boulevard. L’actrice et créatrice de séries a reçu la 2.800e étoile du Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, une consécration pour celle qui s’est fait connaître grâce à "The Office", avant de s’imposer comme une figure incontournable du petit écran.

Une militante de la diversité à l’écran

Au-delà de son succès personnel, Mindy Kaling milite depuis des années pour une plus grande diversité à Hollywood. Dans ses séries comme "The Mindy Project", "Never Have I Ever" ou "The Sex Lives of College Girls", elle met en avant des personnages issus de minorités, souvent relégués au second plan dans l’industrie du divertissement.

"Dans mes séries, il me semble très important d’avoir des gens qui sont normalement des personnages secondaires, et les laisser être les stars, afin que les gens puissent voir que nous autres Indiens ou gens de couleur, nous avons les mêmes rêves, les mêmes envies, nous faisons les mêmes erreurs, et nous avons de grandes aspirations", a-t-elle expliqué.

Changer les mentalités par le divertissement

Mindy Kaling croit au pouvoir de la fiction pour faire évoluer les mentalités. "Si vous pouvez apporter des changements en créant quelque chose qui divertit les gens, je pense que vous pouvez faire une plus grande différence qu’avec un discours ou en allant à une manifestation. Je pense que simplement en se divertissant, notre esprit peut soudainement changer. C'est donc ce que j'essaie de faire avec mes séries", a-t-elle affirmé.