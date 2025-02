Mort de Matthew Perry: de nouveaux détails accablants sur les dernières heures de l’acteur

Un an après le décès de la star de "Friends", un documentaire et l’enquête en cours révèlent de troublantes informations sur les circonstances de sa mort.

Plus d’un an après la disparition de Matthew Perry, l’acteur emblématique de Friends, de nouvelles révélations viennent éclairer les circonstances de sa mort. Le documentaire "Matthew Perry : A Hollywood Tragedy", sorti ce mardi, retrace ses derniers mois avant son décès survenu en octobre 2023 à 54 ans, des suites des effets aigus de la kétamine.

Face à ces révélations, Martin Estrada a insisté sur la responsabilité des fournisseurs de drogues : "Autrefois, ces décès étaient considérés comme des overdoses et la responsabilité incombait souvent à la victime. Ce n'est plus le cas. Nous poursuivons désormais les trafiquants et vendeurs de drogue, qui exploitent les addictions et causent des décès ou des blessures graves. Lorsqu'une personne agit de manière imprudente et provoque la mort d'autrui, elle doit être tenue responsable".

Alors que Kenneth Iwamasa, Erik Fleming et le Dr Chavez ont plaidé coupables et attendent leur condamnation, le Dr Plasencia et Jasveen Sangha, qui plaident non coupables, seront jugés le 4 mars à Los Angeles. Ce procès pourrait permettre d’apporter de nouveaux éclaircissements sur les circonstances de la mort de Matthew Perry.