"Voilà qui je suis": pourquoi Robbie Williams a choisi un singe pour raconter sa vie dans son nouveau film

"Better Man", le biopic consacré à Robbie Williams, bouscule tous les codes du genre. Entre moments de grâce et descentes aux enfers, le film retrace la vie mouvementée du chanteur avec une idée audacieuse : remplacer Robbie par un singe en images de synthèse.

"Better Man" ne se contente pas de raconter l’histoire de Robbie Williams, en 2h15, le film explore sans détour les moments les plus marquants et les plus sombres de la vie de l’artiste britannique : une enfance difficile marquée par l’absence de son père, ses débuts glorieux dans le boys band Take That, ses combats contre l’addiction à l’alcool et aux drogues, et son ascension fulgurante en tant qu’artiste solo.

La grande surprise de "Better Man" ? Robbie Williams n’apparaît pas en personne à l’écran. À sa place : un singe en images de synthèse. Oui, vous avez bien lu. Avec ses yeux et sa voix, le singe devient l’incarnation parfaite et audacieuse du chanteur. "Naturellement, si je devais être représenté par un animal, je choisirais le singe. Je ne suis pas un lion, ni un ours, ni un kangourou. Je suis un singe insolent, primaire, soumis à mes pulsions et finalement pas si évolué. Voilà qui je suis", explique le chanteur au micro de Stéphane Boudsocq