La police arrête une voiture… sans conducteur: les agents déconcertés, des passants hilares (vidéo)

La scène semble tirer tout droit d’une comédie américaine. À San Francisco, dans le quartier de Richmond, une patrouille de police veut arrêter un véhicule qui circule les feux éteints la nuit. La Chevrolet s’arrête le long d’un trottoir. Un agent de police s’approche pour s’adresser au conducteur de la voiture. Surprise : il s’agit d’une voiture autonome.



Décontenancé, le policier rejoint son véhicule. Comme dans un sketch, le véhicule autonome redémarre de plus belle, en fait pour se garer un peu plus loin. Trois agents de police prennent en charge cette situation cocasse qui fait rire les badauds. Ils finissent par contacter l’opérateur Cruise, qui mène des expériences depuis février dans ma ville californienne.



Suite à la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, Cruise a expliqué que son véhicule a redémarré, non pas pour prendre la fuite, mais dans le but de se garer dans un lieu plus sûr pour le bon déroulement de l’intervention. L’opérateur a indiqué travailler "étroitement avec le SFPD sur la manière d’interagir avec ses véhicules".