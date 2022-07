Shakira dans la tourmente: le parquet espagnol demande plus de 8 ans de prison pour fraude fiscale

Accusée de fraude fiscale en Espagne, Shakira rejetait hier un accord avec le parquet, selon un communiqué. Certaine d’être innocente, la chanteuse colombienne préfère aller jusqu’au procès. Ce 29 juillet, nous apprenons que le parquet espagnol demande plus de 8 ans de prison contre la chanteuse de 45 ans.

Le parquet de Barcelone (nord-est de l'Espagne) a annoncé vendredi qu'il demanderait plus de huit ans de prison pour fraude fiscale contre la star colombienne Shakira, qui refuse tout accord et se dit prête à aller au procès.

Dans son acte d'accusation, que l'AFP a pu consulter, le parquet indique, par ailleurs, qu'il réclamera près de 24 millions d'euros d'amende à la chanteuse, accusée d'avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc espagnol entre 2012 et 2014. La justice doit maintenant décider de la tenue d'un procès et de sa date.

Shakira, qui clame son innocence, a fait savoir mercredi qu'elle refuserait de sceller un accord avec le parquet, disant préférer la tenue d'un procès à cette procédure de plaider-coupable. Selon ses avocats, la possibilité de parvenir à un accord reste toutefois ouverte jusqu'à l'ouverture de l'audience devant un tribunal de Barcelone, alors que le renvoi formel en justice de la star, âgée de 45 ans, n'a pas encore été prononcé.

La chanteuse, qui dénonce une "violation totale de ses droits" et des "méthodes abusives" de la part du parquet, est "confiante dans le fait que la justice lui donnera raison", avaient indiqué ses conseils mercredi dans un communiqué.

Shakira accusée de ne pas avoir payé d'impôt en Espagne de 2012 à 2014

Le parquet de Barcelone accuse l'interprète des hits "Hips don't lie", "Waka Waka" ou "Loca" de ne pas avoir déclaré ses revenus à l'administration fiscale espagnole durant les années 2012, 2013 et 2014.

Selon l'accusation, Shakira vivait en Espagne depuis 2011, année où sa relation avec le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué a été rendue publique, mais avait maintenu sa résidence fiscale aux îles Bahamas, considérées comme un paradis fiscal, jusqu'en 2015. Le couple, qui a deux enfants, a annoncé sa séparation en juin.

Pour leur part, les avocats de Shakira estiment que jusqu'en 2014, la plus grande partie de ses revenus provenait de ses tournées internationales et qu'elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, condition requise pour établir sa résidence fiscale dans le pays.

Le parquet "s'obstine à réclamer l'argent récolté pendant mes tournées internationales et durant (l'émission) 'The Voice'" aux Etats-Unis, à une période où "je n'étais pas encore résidente en Espagne", a dénoncé la chanteuse dans le communiqué transmis mercredi par ses avocats.

Shakira fait, par ailleurs, valoir qu'elle a déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol et qu'elle n'a donc "plus aucune dette à l'égard du Trésor public depuis de nombreuses années".

Le nom de Shakira figure parmi ceux cités dans les Pandora Papers, une vaste enquête publiée fin 2021 par le Consortium international des journalistes d'investigation, accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale.