Dans Mariés au premier regard, Nathalie se lâche et tacle sévèrement Mickaël: "Qu’est-ce que tu croyais?"

C’est le dernier dîner en tête à tête de la lune de miel en Grèce de Nathalie et Mickaël. Pour ces deux-là, depuis le début de l'aventure, les relations et la communication sont compliquées.

S’ils ont décidé de jouer le jeu jusqu'au bout, c'est comme "amis" qu'ils sont partis en voyage de noce. L'occasion de se découvrir un peu plus... Ou pas! Si l'entente est un peu plus cordiale que pendant le mariage, la situation se tend rapidement et Nathalie se désespère du manque d’intérêt de son compagnon envers elle.

Autour d'un repas éclairé à la bougie, Mickaël répète une énième fois à Nathalie qu’il "espérait avoir autre chose", que "dès le début, il n’y a pas eu de wow" ni de "coup de foudre", des remarques pas forcément les bienvenues aux oreilles de Nathalie et qui, pour la première fois depuis le début de l'aventure, perd patience. "T’as pas essayé de me connaître, t’as rien, rien essayé en fait, même en ami, tu ne sais rien de moi!", lui lance-t-elle, agacée, avant de piquer plus fort: "Franchement, moi, je n’ai pas eu de bonnes journées [avec toi]".

Un peu décontenancé par les reproches de Nathalie, Mickaël tente de se justifier en expliquant qu’il ne s’attendait pas à "ça". Ce qui agace passablement la quadragénaire: "Allez! T’as pas 20 ans, quand même! (…) Qu’est-ce que tu croyais? Que tu allais avoir la femme de tes rêves à côté de toi?", le provoque-t-elle. Dépitée face à la naïveté de son mari, Nathalie se moque ouvertement de lui, en riant jaune évidemment. "Je rigole pour ne pas m’énerver", livre-t-elle face caméra. Mickaël trouvera-t-il enfin les mots?