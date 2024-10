Le Bigdil fait son grand retour sur RTL: inscrivez-vous pour une édition pleine de surprises

L’émission culte "Le Bigdil", présentée par Vincent Lagaf’, est de retour sur RTL, et elle promet de raviver la folie des années 90 avec encore plus de fun et de surprises.

Diffusée pour la première fois en 1998, "Le Bigdil" a marqué toute une génération avec ses jeux loufoques, son ambiance déjantée, et surtout son duo emblématique: Vincent Lagaf’ et Bill, venu tout droit de la planète Fricus. L'émission a fait vibrer les téléspectateurs pendant des années avant de tirer sa révérence. Mais bonne nouvelle, cette légende télévisuelle s'apprête à revenir en grande pompe sur RTL !

Nouveautés au programme

Si l’émission reste fidèle à son esprit festif, quelques surprises sont à prévoir. Le Bigdil version 2024 compte bien séduire un nouveau public tout en comblant les fans de la première heure. On peut s’attendre à des jeux encore plus fous, et des interactions mémorables avec l’incontournable Bill, toujours prêt à enchaîner les bêtises.

Et ce n’est pas tout ! Cette nouvelle édition sera marquée par l’ouverture du casting aux candidats belges. Une première qui devrait en ravir plus d’un de ce côté-ci de la frontière.

Comment participer ?

Vous avez toujours rêvé de fouler le plateau de Le Bigdil et de rencontrer le célèbre Vincent Lagaf’ ? Alors n’attendez plus et inscrivez-vous, seul ou en binôme sur RTL play ou via le QR code ci-dessous.