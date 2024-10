"C’est bon, j’arrête !": un candidat prêt à quitter la compétition du "Meilleur Pâtissier"

La compétition s'intensifie dans cette nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier" spécial "Tour de France des gâteaux". Pour débuter en beauté, les pâtissiers amateurs se sont affrontés lors d'une épreuve créative où ils ont dû réaliser un gâteau-wagon représentant leur région, leur histoire ou leurs origines. Objectif ? Former ensemble un incroyable gâteau-train ! Mais entre audace et maîtrise technique, tout ne s'est pas passé comme prévu…

Un candidat, au bord de l'abandon

La tension monte dès le début pour José. Un souci technique vient bouleverser sa création, et le doyen semble prêt à jeter l'éponge : "C'est bon, j'arrête, je me casse. Je n'ai rien à faire là et je ne sortirai rien de toute manière", lâche-t-il, découragé. Heureusement, Cyril Lignac ne le laisse pas sombrer : "Je croyais que les Bretons ne baissaient pas les bras". Un électrochoc pour José qui trouve la force de continuer.