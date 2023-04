Amadou Onana: "Je peux encore m'améliorer"

"Une chose est sûre: vous n'avez pas encore vu le produit fini", avance Amadou Onana. "Je n'ai que 21 ans et je m'améliore encore. Je pense que j'ai réalisé une assez bonne saison mais je peux faire encore mieux. J'en suis conscient et je travaille pour atteindre mon potentiel maximal".

Le milieu de terrain pense avoir beaucoup appris en passant de la Ligue 1 à la Premier League. "Je pense que j'ai surtout appris sur moi-même en tant qu'homme plus que comme joueur. On doit faire face à beaucoup de choses, comme la pression. C'est une expérience différente des autres pays où j'ai joué. Ici, les gens vivent pour le football. Ils mangent, dorment et pensent football, et les médias en parlent tout le temps. Je n'écoute pas vraiment, mais on ressent cette pression. Je pense que cela fait ressortir le meilleur de moi-même, car j'ai besoin de défis".