Battu 1-0 à Reims, Marseille aura du mal à assurer son avenir européen

Grâce à un autogoal de Chancel Mbemba, le Stade de Reims s'est imposé 1-0 face à Marseille dans un match d'alignement de la 32e journée du championnat de France. Chez les Rémois, qui n'avaient plus gagné depuis le 17 mars (trois matches nuls et trois défaites) Maxime Busi est monté au jeu (58e), Thomas Foket et Thibault De Smet sont restés sur le banc.