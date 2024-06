Benjamin Sesko, très convoité, prolonge au RB Leipzig jusqu'en 2029

Le RB Leipzig, le club de Lois Openda, a annoncé mercredi que Benjamin Sesko, 21 ans, avait prolongé d'un an supplémentaire son contrat, qui courait jusqu'en 2028.

Arrivé l'été dernier de Salzbourg, ce géant de 1,95 mètre a fait forte impression à Leipzig, inscrivant notamment 18 buts. Technique, rapide et doté d'un bon jeu de tête, Sesko entend aussi se faire remarquer à l'Euro avec la Slovénie, versée dans le Groupe C avec l'Angleterre, la Serbie et le Danemark.

Selon l'agence de presse allemande DPA, Sesko était dans le collimateur de plusieurs clubs européens de premier plan, dont Arsenal, le PSG ou l'AC Milan, avec une clause libératoire de 65 millions dans son contrat actuel, valable jusqu'au 30 juin. Mais au lieu d'utiliser sa clause de départ, l'attaquant a prolongé son contrat à Leipzig. En contrepartie, le club lui a offert un salaire nettement plus élevé dans les années à venir.