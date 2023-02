Benzema et Militao rejoignent le Real pour la finale

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré mercredi que Karim Benzema et Eder Militao, récemment blessés et restés à Madrid, rejoindraient l'équipe à Rabat en vue de la finale du Mondial des clubs samedi.

Les Madrilènes, qui ont éliminé dans la soirée les Egyptiens d'Al-Ahly en demi-finale (4-1), affronteront les Saoudiens d'Al-Hilal en finale.

Touché à l'arrière du genou droit jeudi dernier lors du succès contre Valence en Liga (2-0), le Ballon d'or 2022 Karim Benzema n'avait initialement pas fait le voyage au Maroc, tout comme le défenseur Eder Militao, touché à une cuisse.

"Ils ne se sont pas complètement remis, Karim va plutôt bien et il y a plus de doutes sur Militao", a déclaré Carlo Ancelotti aux journalistes après le match contre Al-Ahly. "Ils s'entraîneront vendredi et ensuite nous verrons."

Ancelotti a évoqué aussi les retours de Dani Carvajal (fièvre) et Marco Asensio (problème musculaire mineur) mais pas celui de Thibaut Courtois, touché aux adducteurs. Eden Hazard, qui souffre d'une gêne du tendon rotulien du genou gauche, est indisponible.