Brian Riemer veut que ses joueurs savourent l'expérience d'un "moment très spécial"

Anderlecht reste sur une belle série avec quatre victoires et deux matchs nuls sur les six dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Si le club a connu des difficultés le week-end dernier, en championnat, contre Westerlo (0-0), cela n'inquiète pas l'entraîneur. "Ce sont deux compétitions complètement différentes. Nous sommes invaincus depuis de nombreux matches, nous n'avons que peu encaissé. C'est une excellente chose", a-t-il insisté mercredi en conférence de presse.

En effet, le RSCA n'a pas pris le moindre but sur les cinq dernières rencontres. Le Danois considère la dynamique de l'équipe comme excellente, d'autant plus qu'il dispose désormais d'une équipe quasiment au complet. "Islam Slimani et Lior Refaelov ont connu quelques difficultés. Mais ils sont désormais totalement remis. En tant qu'entraîneur, il est bon de pouvoir faire ses choix sans manquer de qui que ce soit. Tout le monde est susceptible de débuter demain."